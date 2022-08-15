https://news.day.az/economy/1487397.html На одном из проспектов Баку идут ремонтные работы - ФОТО - ВИДЕО
На одном из проспектов Баку идут ремонтные работы - ФОТО - ВИДЕО
На Тбилисском проспекте в Ясамальском районе Баку проводятся ремонтные работы.
Как сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог, ремонт осуществляется на участке в 1600 метров от ул. А. Бакиханова до ул. А. Саламзаде.
В настоящее время удаляется старое бетонно-асфальтовое покрытие, после чего будет нанесено новое.
По завершению всех работ на проспекте будут установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. Работы идут по графику и для их завершения в сжатые сроки привлечены необходимые силы.
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