На одном из проспектов Баку идут ремонтные работы

На Тбилисском проспекте в Ясамальском районе Баку проводятся ремонтные работы.

Как сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог, ремонт осуществляется на участке в 1600 метров от ул. А. Бакиханова до ул. А. Саламзаде.

В настоящее время удаляется старое бетонно-асфальтовое покрытие, после чего будет нанесено новое.

По завершению всех работ на проспекте будут установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. Работы идут по графику и для их завершения в сжатые сроки привлечены необходимые силы.