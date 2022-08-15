Проектная компания IGB внедряет новую модель управления

Компания, которая будет эксплуатировать газовый интерконнектор Греция-Болгария (IGB), вводит двухуровневую модель управления, передает Day.Az со ссылкой на компанию.

Это ключевое требование для вступления в силу сертификации, полученной от двух национальных органов регулирования энергетики.

ICGB вводит новую модель управления в соответствии с требованием по преобразованию проектной компании в независимого оператора передачи.

После общего собрания акционеров компании (BEH и IGI Poseidon) также был принят новый Устав компании. Изменения являются частью обязательств ICGB по сертификации компании национальными энергетическими регуляторами Греции и Болгарии, о чем было объявлено в июле.

На генеральной ассамблее был избран новый исполнительный директор с греческой стороны и утвержден состав двух вновь созданных структур - Правления и Наблюдательного совета компании. Вновь избранные члены двух советов компании были номинированы на утверждение регулирующими органами в марте 2022 года в рамках процесса сертификации ICGB в качестве независимого оператора передачи.

Компанию по-прежнему представляют два исполнительных директора: Теодора Георгиева остается представителем с болгарской стороны, а Георгиос Сатлас становится исполнительным директором с греческой стороны.

Веселин Петров, Панайотис Ризос, Ангел Янков, Момчил Ванов, Фабио Сантамброджо и Георгиос Полихрониу были избраны членами вновь созданного Наблюдательного совета.

Изменения вступили в силу и уже опубликованы в Коммерческом регистре.