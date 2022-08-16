Новый платежный инструмент выводится на рынок

- На днях ABB представил на рынке карту TamGənc. Какие преимущества вы хотите создать на рынке с помощью таких продуктов?

-Создание продуктов и услуг в соответствии с пожеланиями молодёжи, является одной из основных задач ABB в новый стратегический период. Среди наших клиентов растет число представителей молодого поколения, у которых есть свои потребности в банковских услугах и продуктах. Соответственно этим пожелания, мы стараемся удовлетворить эти потребности. Делая условия наших кредитов выгодными и доступными для всех, посредством наших онлайн-сервисов мы также избавляем от необходимости приходить в банк, кроме этого мы также учитываем ожидания наших молодых клиентов, расширяя преимущества использования платежных карт и возможности кэшбэка.

Карта TamGənc - это продукт, созданный для наших клиентов в возрасте от 18 до 25 лет. Владельцы карт получают кэшбэк до 5% в торговых точках. Сюда входят книжные магазины, музеи, такси и транспортные услуги, а также покупки музыки, игр и цифровых продуктов.

С помощью этой карты молодые люди многими нашими услугами могут пользоваться с определенными преимуществами. С них не взимается комиссия, ни за перевода с карты на карту, ни за обналичивание в пределах определенного установленного лимита. А на остаток карточного счета начисляется до 6% годового дохода. Каждый представитель молодёжи достигший 18-летнего возраста в течение месяца со дня своего рождения может приобрести карту TamGənc на бесплатной основе в филиалах и отделениях ABB. Этот шаг впервые осуществляется в стране когда человек достигший своего совершеннолетия получает возможность получить карту TamGənc с такими преимуществами в подарок.

- Что делает сейчас Банк для расширения возможностей бесконтактных платежей?

-С этим направлением связана большая и очень важная часть наших проектов цифрового развития. Мы строим новые партнерские отношения для расширения возможностей бесконтактных платежей. Мы пытаемся интегрировать системы обмена информацией с различными организациями. Как вы знаете, некоторое время назад, мы вместе с нашими партнерами начали важный проект и сделали возможным проведение бесконтактных платежей при пользовании железнодорожным транспортом. В продолжение этого процесса, мы работаем над внедрением бесконтактных платежей в другие сервисные инфраструктуры, которыми люди пользуются на регулярной основе.

Банкоматы, поддерживающие систему NFC, также были впервые представлены в нашей стране со стороны ABB. В настоящее время в стране установлено 196 банкоматов нового поколения и этот процесс непрерывно продолжается. Клиенты могут совершать бесконтактные транзакции в наших банкоматах без физических карт с помощью платежных инструментов с поддержкой NFC.

-В конце прошлого года ABB сделал ApplePay доступным для владельцев карт. Ожидаются ли у вас подобные новшества и в этом году?

-Да, в настоящее время мы работаем над важным проектом с нашими партнерами. Новый платежный инструмент, поддерживающий систему Android, выводится на рынок.

В ближайшие дни мы поделимся с общественностью нашими последними инновациями. Мы уверены, что это новое решение, как и другие современные банковские решения ABB, обеспечит высокую удовлетворенность наших клиентов. Это поспособствует формированию нового клиентского опыта и расширению традиций бесконтактных платежей в нашей стране.