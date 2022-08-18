Почему в мире растут цены на муку?

Автор: Мехти Ахмедзаде

Ситуация с продовольствием в мире ухудшается - запасов пшеницы, как утверждают аналитики, становится все меньше. Причина этому - не только военные действия на Украине и масштабные санкции Запада против РФ, но и пандемия, нарушение цепочек поставок, природные катаклизмы и другие. В Европе уверены, что дефицит перекроет вывоз с территории Украины большого объема хранящегося там зерна, однако эксперты отмечают, что это глобально ситуацию не исправит.

Потребление пшеницы достигло самого низкого годового уровня за последние десятилетия - прогнозируется, что в период с июля по декабрь потребление пшеницы снизится на 5-8% по сравнению с прошлым годом.

Как указывают эксперты, кризис на продовольственном рынке начался довольно давно. По словам гендиректора аналитической компании Gro Intelligence Сары Менкер, первые признаки надвигающихся проблем были выявлены до пандемии коронавируса, "обнажившей хрупкость цепочек поставок". Кризис в Украине только "подлил масла в давно горящий огонь". "Даже если конфликт завтра закончится, наша проблема продовольственной безопасности не исчезнет", - заявила она.

Запасов пшеницы, как сообщила Менкер на заседании Совбеза ООН 21 мая, в мире хватит только на 10 недель, и ситуация хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах. В зоне риска из-за нехватки продовольствия окажется еще 400 млн человек во всем мире. О давних причинах говорила и российская сторона. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что кризис подготовили пандемия и экономические просчеты западных стран. Обострили же ситуацию западные санкции, например закрытие портов для российских судов и отказ страховать грузы. Усугубилась ситуация и из-за ограничений на поставки удобрений и энергоносителей.

Немаловажную роль сыграл и природный фактор. Фермеры в Англии и странах Евросоюза говорят, что цены на молоко, хлеб и мясо в ближайшие месяцы вырастут из-за продолжающейся засухи. В результате трудностей, возникших в Индии из-за климата, многие страны Ближнего Востока и Африки испытывают серьезные трудности с импортом зерна. Так, Индия весной этого года столкнулась с рекордно высокими температурами, что угрожает засухой и низким урожаем. В результате власти страны запретили с 14 мая экспорт пшеницы. Хотя доля Индии в мировом экспорте невысока (0,47%), страна остается важным региональным поставщиком, а нехватка зерна внутри нее угрожает дефицитом уже мировому рынку, превратив Нью-Дели в импортера. Засушливой оказалась погода и в Европе, что угрожает поставкам из Франции (9,26%, четвертое место), ситуация усугубляется также нехваткой удобрений. Недостаток калийных добавок ощущается и в США (13,7%, третье место) - здесь весной смогли засеять только 7% от посевных площадей (16% в прошлом году). В итоге в странах-импортерах уже начинает наблюдаться дефицит: Ирак повысил закупочные цены на хлеб, а Афганистан ввел запрет на экспорт.

В июле ФАО увеличила прогноз по мировому производству зерновых в 2022 году на 7 млн тонн относительно прогноза, сделанного месяцем ранее: ожидается, что урожай достигнет 2792 млн тонн, но это ниже уровня 2021 года. Прогноз мирового производства пшеницы на 2022 год снизился в июле и составил 770,3 млн тонн.

Отметим, что на долю России и Украины приходится около четверти мировой торговли зерном. Конфликт создал сложности впоставках зерна из этих стран и в будущих посевах. Страны пытаются создавать новые маршруты поставок, но этого пока недостаточно - проблемы в этой области привели к продовольственному кризису.

Украине стало сложнее поставлять продукцию из-за нарушений в цепочках поставок. До конфлитка Украина доставляла по железной дороге продовольствие к портам Черного моря, таким как Одесса и Николаев. Затем по морю продовольствие отправлялось в Азию и Европу. Но из-за конфликта логистика полностью разрушена, порты закрыты. Украине приходится отправлять зерно по железной дороге через Румынию и Польшу. Перевозка сопряжена с техническими сложностями. Такие сложности приводят к большим задержкам. Кроме того, экспорт зерна в настоящее время ограничен 500 000 тонн в месяц по сравнению с 5 млн тонн до спецоперации, что составляет убыток в размере $1,5 млрд.

Трудности в транспортировке и каналах снабжения сделали не только транспортировку зерна дорогостоящим процессом, но и продуктов питания. Например, 1 тонну пшеницы, которую в прошлом году перевозили с Черного моря за 300 долларов, сейчас перевозят за 400-410 долларов.

Резкое увеличение спроса и ограниченное предложение приводит к росту цен и инфляции. ООН предупредила, что цены на продукты питания, уже достигшие рекордного уровня, могут вырасти еще на 22%.

Продукты зернового комплекса резко подорожали в 1 квартале 2022 года. И это продолжение роста цен, начавшегося в 2020 году под влиянием пандемии. Нарушение логистики в Черном море усугубило ситуацию с зерновыми. Мировые цены на пшеницу в 1 квартале 2022 года выросли на 15% кв/кв. Соответственно, этот процесс разогреет продовольственную инфляцию по всему миру.

В результате всех вышеизложенных факторов, во многих странах начали расти цены. К примеру, в Индонезии, втором по величине покупателе пшеницы в мире, 1 кг пшеничной муки, которая год назад стоила 8200 рупий, уже стоит 10000 рупий (0,6720 доллара США). То есть подорожала мука аж на 21%!

Тем временем экономисты в мире предупреждают людей быть готовыми к постоянному росту цен на продукты. Как пишет Financial Times прогнозируется, что рыночные цены останутся на исторически высоком уровне из-за меняющихся погодных условий.

В мировой торговле зерном ныне отмечается 2 тенденции - резкое увеличение спроса на зерновые со стороны основных импортеров и обострение протекционизма в странах-производителях. В связи с этим продовольственная безопасность мира находится в крайне уязвимом положении.

Перебои в глобальной цепочке поставок, в том числе зерна, приведут к росту цен на хлеб, мучные кондитерские изделия и другие продукты. Кроме того, зерно - это корм для домашней птицы, подорожание которого автоматически приведет к росту цен на мясо птицы. Резкое сокращение экспорта из Черного моря может привести к недоеданию еще 13,1 млн человек, что усугубит рост глобального голода в мире, который все еще восстанавливается после последствий пандемии. Ни одна страна не застрахована от последствий этого кризиса. К сожалению, голод - реальная проблема, с которой могут столкнуться даже в самых богатых странах.