Повышение цен на нефть обеспечит высокий профицит счета текущих операций Азербайджана до конца года, сообщает Day.Az со ссылкой на прогноз Азиатского банка развития (АБР).

"В первом квартале 2022 года счет текущих операций достиг профицита, равного 22,4% ВВП, поскольку цены на нефть продолжали расти. Более высокие цены на нефть увеличили положительное сальдо торгового баланса до 5,4 миллиарда долларов в первом квартале 2022 года с 3,1 миллиарда долларов за тот же период 2021 года, поскольку экспорт вырос на 8,1%. Импорт вырос на 14,5% за счет импорта продуктов питания. Ожидается, что высокие цены на нефть будут поддерживать высокий профицит счета текущих операций до конца года. Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики выросли на 0,5% в первом квартале 2022 года до 45,3 миллиарда долларов, что составляет 83% ВВП. На основе этих факторов прогнозируется более высокое положительное сальдо счета текущих операций в 2022 и 2023 годах", - говорится в последнем отчете АБР.

Аналитики банка отмечают, что в связи с более высокими ценами на нефть правительство внесло поправки в бюджет в июне, увеличив прогнозируемые доходы на 8,9% и расходы - на 8,1%.

"Эти поправки будут дополнительно стимулировать экономику за счет повышения зарплат и государственных инвестиций", - говорится в отчете.