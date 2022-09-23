В Азербайджане вносятся изменения в ряд законов

Сегодня в комитете Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству был вынесен на обсуждение законопроект "О внесении изменений в законы "О бюджетной системе", "О страховании от безработицы" и "О Счетной палате".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, законопроект о внесении изменений в закон "О бюджетной системе" был подготовлен с целью обеспечения реализации закона №440-VIGD от 24 декабря 2021 года (далее - Закон).

Законом установлено, что внебюджетные фонды также могут быть учреждены как целевые государственные финансовые фонды, имеющие денежные средства, без создания юридического лица. Доходы и расходы фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и поручительству исключаются из сводного бюджета. Статья, регулирующая бюджетное правило указанным Законом, приведена в новой редакции. Согласно новой редакции, в среднесрочном периоде устанавливается, что показатель соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП и отношение государственного долга к ВВП не могут превышать верхних пределов, установленных Президентом Азербайджанской Республики, и эти верхние пределы должны рассчитываться на основе экспортной цены сырой нефти, установленной Кабинетом министров Азербайджана. Из статьи, регламентирующей документы, подготовленные совместно с проектом государственного бюджета и представленные в Милли Меджлис, исключаются совокупный финансовый баланс по территории Азербайджанской Республики и сравнение доходов и расходов по следующему бюджетному году с фактическими результатами прошлого года и ожидаемыми результатами текущего года (по классификации доходов, на уровне параграфов функциональной, экономической и организационной классификации расходов), и в эту статью вносятся другие изменения. Ежемесячные отчеты бюджетных организаций и организаций, получающих финансовую помощь из государственного бюджета, об использовании этих средств аннулируются. Фонд обеспечения обязательств по государственному долгу и поручительству определяется как самостоятельный внебюджетный фонд без образования юридического лица.

В статью, регулирующую взаимосвязь государственного бюджета с государственными внебюджетными фондами, вносится ряд изменений. Управление государственными внебюджетными фондами, использование и учет их средств определяются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность государственных внебюджетных фондов. Осуществление координации операций по составлению, исполнению и контролю за исполнением государственного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов посредством плана мероприятий относится к государственным внебюджетным фондам, предусмотренным статьей 1.1.31 - 1 Закона Азербайджанской Республики (далее - Закон) "О бюджетной системе". Также установлено, что верхний предел расходов государственных внебюджетных фондов, учрежденных без создания юридического лица, не может быть выше остатка этих фондов на начало бюджетного года и суммы средств, поступающих в течение года, и что годовая отчетность об их финансовых операциях не представляется совместно с отчетом об исполнении государственного бюджета.

Отмеченные изменения также создали необходимость устранения внутреннего противоречия в Законе, внесения следующих изменений в законы "О страховании от безработицы" и "О Счетной палате":

В связи с исключением из статьи 12 Закона совокупного финансового баланса по территории Азербайджанской Республики (12.1.9) по предложению министерства финансов, подготовившего этот документ, из Закона предусматривается исключение понятия "совокупный финансовый баланс" (статья 1.1.22). Согласно статье 27.2 Закона, при включении расходов государственных внебюджетных фондов в расходы сводного бюджета исключаются операционные расходы Государственного нефтяного фонда и расходы, связанные с размещением средств в международных банках и других финансовых учреждениях. Это обстоятельство создает необходимость исключения последней статьи расходов, так как она противоречит недавно введенной статье 1.1.31-2. Изменения в статьях 15.4 и 19.5 Закона направлены на уточнение в части редакции и устранение противоречия со статьей 22-1.3 Налогового кодекса Азербайджана. В соответствии со статьей 27.5 Закона формы отчетности о доходах и расходах государственных внебюджетных фондов, предусмотренные статьей 1.1.31-1 Закона, и периодичность их представления определяются министерством финансов с учетом мнения Счетной палаты и государственных внебюджетных фондов. Эти внебюджетные государственные фонды публикуют данные отчеты в прессе один раз в квартал, с представлением главе государства, министерству финансов и Счетной палате. Во избежание противоречия Государственный фонд социальной защиты и Фонд страхования от безработицы исключаются из статьи 27.9. С учетом статей 1.1.5, 1.1.31-1 и 1.1.31-2 Закона предлагается внести изменения в статью 20.1 Закона "О страховании от безработицы", чтобы точно отразить, что Фонд страхования от безработицы является государственным внебюджетным фондом, учрежденным без образования юридического лица.

Согласно изменению в статье 27.7 Счетная палата дает заключение только по проектам бюджетов государственных внебюджетных фондов, предусмотренных статьей 1.1.31-1 Закона "О бюджетной системе", и годовым отчетам по исполнению этими внебюджетными государственными фондами. С учетом этого предлагаются изменения в закон "О Счетной палате".

После обсуждений законопроект был рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании парламента.

Также в новой редакции приводятся понятия бюджетных займов, верхнего предела расходов сводного бюджета, ненефтяного базового дефицита сводного бюджета и среднесрочного периода.