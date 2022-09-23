Центробанк о новых правилах в страховой сфере

Новые правила, принятые Центральным банком Азербайджана в сфере страхования, рассчитаны на повышение уровня удовлетворенности страхователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам директор департамента по контролю за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Гурбанов.

По его словам, обновление страхового законодательства в Азербайджане приведет к оказанию гражданам более качественных страховых услуг.

"Два из рассматриваемых нововведений - это введение новых правил, новых инструментов регулирования "Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Одним из них является правило прямого регулирования ущерба, которое вступит в силу с первого ноября. Данный порядок будет содержать обращение гражданина во время страхового случая в компанию, в которой он получил полис на получение страхового возмещения. Согласно анализу, это правило послужит повышению уровня удовлетворенности страхователей", - сказал он.

Гурбанов добавил, что другим правилом является порядок определения страховых взносов по данному виду.

"Целью является призвать к максимально безопасному управлению транспортным средством, с учетом вероятности причинения вреда третьему лицу. Вводимое изменение будет зависеть от нескольких факторов риска. Это также означает более точный подход, основанный на рисках. Данное правило начнет действовать с первого октября", - отметил Гурбанов.