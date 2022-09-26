Орхан Мамедов встретился с гендиректором турецкой компании "Bermmak"

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив.

Как передает Day.Az со ссылкой на публикацию в Twitter председателя правления агентства Орхана Мамедова, состоялась встреча с генеральным директором турецкой компании "Bermmak" Хыдыром Акюреком.

В ходе встречи были рассмотрены возможности инвестирования турецкой компании в сектор по производству кафеля и метлаха строительной промышленности Азербайджана, говорится в публикации.