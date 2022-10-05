Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого октября повысилась на 3,38 доллара относительно предыдущего показателя и составила 96,72 доллара за баррель, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 3,34 доллара - до 94,9 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 3,25 доллара, составив 67,03 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого октября выросла на 3,64 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 93,73 доллара за баррель.