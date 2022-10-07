Когда начнется добыча на платформе «Центральный Восточный Азери»?

Начать добычу нефти на платформе "Центральный Восточный Азери" (ACE) планируется с 2024 года.

Об этом сказал журналистам проектный менеджер платформы "Центральный Восточный Азери" Нил Филипс, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в первом квартале 2023 года планируется приступить к установке нижней части платформы ACE.

"Верхняя часть платформы еще строится. После того, как мы установим нижнюю часть и будет готова верхняя, мы приступим к установке верхней части. Далее ожидаем начать разработку месторождения и приступить к добыче нефти уже в конце 2023 - начале 2024 годов", - добавил он.

Отметим, что "Центральный Восточный Азери" будет первой автоматизированной платформой на Каспии. Ее операционными процессами можно будет управлять дистанционно.