Активы банков Азербайджана значительно выросли

Активы банков Азербайджана с начала года выросли на 26 процентов - до 43,6 миллиарда манатов.

Об этом сказал в четверг президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на открытии VI Международного банковского форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, кредитный портфель банков страны составляет 8,8 миллиарда манатов.

"Растут также и прибыль, и чистая прибыль банков. Прибыль банков по итогам 10 месяцев 2022 года составила почти миллиард манатов, а чистая прибыль - 673 миллиона манатов", - сказал он.

Нуриев подчеркнул, что депозиты банков выросли на 25 процентов до 15,8 миллиарда манатов.

"Растут также и цифровые платежи. Этому способствуют реформы в области налоговой структуры, а также и регулятора. Хочу подчеркнуть, что в развитии банковских услуг и объемов платежей играют большую роль международные платежные системы", - сказал президент АБА.

Нуриев отметил, что банковский сектор Азербайджана в настоящее время должен пересмотреть политику развития на фоне нынешних санкций, с которыми сталкиваются различные банки в мире.

"Азербайджанские банки не столкнулись с какими-либо проблемами от санкций, введенных западными странами и США", - добавил он.