В Азербайджане делается все необходимое для обеспечения продбезопасности

В Азербайджане предпринимаются все необходимые меры по обеспечению продовольственной безопасности.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на совместном заседании в четверг комитетов по экономической политике, промышленности и предпринимательству и аграрной политике.

Он отметил, что Азербайджан является страной с самым высоким уровнем обеспечения продовольственной безопасности в регионе.

"Если бы государство вовремя не приняло соответствующие меры, Азербайджан мог бы столкнуться с дефицитом. Меры, принимаемые государством в этом направлении, достойны высокой оценки", - сказал Миркишили.