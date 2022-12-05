Лавров о товарообороте между Азербайджаном и Россией

Азербайджан и Россия ожидают рекордный объем товарооборота в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник на переговорах с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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