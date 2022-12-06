Высокие цены на нефть способствуют росту кредитования банков в Азербайджане. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Fitch Ratings.

По данным рейтингового агентства, прогноз для банковских секторов в регионе СНГ+ (Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Украина и Узбекистан) является нейтральным.

Согласно отчету Fitch Ratings, основные факторы кредитоспособности и большинство отраслевых показателей в целом останутся стабильными для региональных банков в 2023 году.

"Нефтедобывающие страны (Казахстан и Азербайджан) получают дополнительную прибыль от более высоких цен на нефть. Эти изменения должны способствовать росту кредитования банков, повышению качества активов и доходов", - отмечает американская корпорация.