Источник: Агентство международной информации Trend

Израиль готов помочь Азербайджану в наращивании его потенциала в космической отрасли, сказал Trend посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, передает Day.Az.

"Отношения между Израилем и Азербайджаном обширны и охватывают разные сферы. Я считаю, что космическая отрасль может быть одним из основных направлений сотрудничества между нашими странами, которое осуществляется как на правительственном уровне, так и на уровне частного сектора", - сказал он.

Посол отметил, что Израиль как одна из ведущих мировых держав в космической отрасли, запустив свои собственные спутники и оказывая помощь другим странам, готов помочь Азербайджану развиваться и расти в этой сфере.

Что касается частного сектора, то есть такие израильские компании, как ISI ImageSat, Rafael Advanced Defense Systems, Elbit Systems и другие, которые могут начать работать в Азербайджане в этой области.

"Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев посетил Израиль несколько месяцев назад, где встретился с представителями израильского Космического агентства, когда мы были там. И сегодня мы постоянно встречаемся с сотрудниками Космического агентства Азербайджана, с председателем и его командой, и говорим о различных программах. Эти программы могут быть образовательными - от школьного уровня для развития осведомленности, знаний, интереса к области космоса и до коммерческого уровня и наличия израильских технологий и израильских компаний, работающих в Азербайджане", - добавил Джордж Дик.