https://news.day.az/economy/1518009.html Утвержден прожиточный минимум в Азербайджане на 2023 г.
Утвержден прожиточный минимум в Азербайджане на 2023 г.
9 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2023 год" в третьем чтении.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, согласно законопроекту, прожиточный минимум на 2023 год устанавливается в размере 246 манатов, для трудоспособного населения - 261 манат, для пенсионеров - 199 манатов, для детей - 220 манатов.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре