https://news.day.az/economy/1518039.html В Азербайджане создаются резервные фонды для обеспечения продбезопасности
В Азербайджане создаются резервные фонды для обеспечения продбезопасности
В Азербайджане создаются резервные фонды для обеспечения продовольственной безопасности.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
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