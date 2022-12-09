Милли Меджлис утвердил законопроект "О государственно-частном партнерстве"

9 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был обсужден законопроект "О государственно-частном партнерстве".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, закон в соответствии с пунктами 11, 12 и 13 части I статьи 94 Конституции Азербайджана определяет организационные, правовые и экономические основы осуществления деятельности в сфере государственно-частного партнерства. В документе нашли отражение многие нововведения.

Согласно законопроекту, уполномоченный орган будет создавать и управлять электронной базой данных о проектах государственно-частного партнерства, условиях и критериях выбора победителя конкурса, основных условиях договора, подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства, отчетах о состоянии реализации проектов. Уполномоченный орган вправе осуществлять мониторинг состояния исполнения обязательств, предусмотренных договором о государственно-частного партнерстве, в соответствии с правилами государственно-частного партнерства.

Также, согласно законопроекту, на проекты государственно-частного партнерства будут распространяться меры стимулирования, предусмотренные законом "Об инвестиционной деятельности", льготы по налогам и другим государственным платежам, дополнительная финансовая поддержка, гарантии, льготы и компенсации. Максимальный срок проекта государственно-частного партнерства составит 49 лет.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.

9 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект "О государственно-частном партнерстве".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, закон в соответствии с пунктами 11, 12 и 13 части I статьи 94 Конституции Азербайджана определяет организационные, правовые и экономические основы осуществления деятельности в сфере государственно-частного партнерства. В документе нашли отражение многие нововведения.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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