С целью большей доступности для малых и средних предпринимателей, Банк ABB, надежный партнер бизнеса, открыл новое отделение в доме Bakı КОВ. Новое отделение KOBIA функционирует в столице по адресу - проспект академика Зии Буниятова 38С, 1969.

Отделение, расположеное на просторной территории оснащено современными банковскими технологиями и обеспечено всеми условиями для обслуживания клиентов на высоком уровне.

В отделении KOBIA клиенты могут воспользоваться различными банковскими услугами, такими как: открытие счетов для физических и юридических лиц, расчетно-кассовые операции, депозитные вклады, денежные переводы, заказ платёжных карт, коммунальные оплаты и т.д.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.