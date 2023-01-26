Грузия будет развивать таможенную инфраструктуру для транзита по Транскаспийскому коридору

Грузия развивает инфраструктуру на таможенно-пропускных пунктах для увеличения транзитного потенциала страны, в том числе по Транскаспийскому коридору. Об этом в четверг сообщил министр финансов республики Лаша Хуцишвили, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все больше растет роль Среднего коридора, связывающего Евразию, значительно увеличился транзитный поток по таможенной территории Грузии. Ожидается, что объем груза, перевозимого по Среднему коридору, вырастет в несколько раз. Наша таможня неустанно обслуживает возросший транзитный поток. Стратегическая задача правительства Грузии - еще более эффективно использовать и быстро развивать имеющуюся инфраструктуру", - приводит слова министра телеканал IMEDI.

"В 2023 году на грузино-азербайджанской границе также откроется новая инфраструктура - на таможенно-пропускном пункте "Лагодехи", - сообщил глава Минфина. По его словам, идет обновление и других пунктов пропуска. Помимо этого, развернуты "масштабные проекты" по строительству автомобильных дорог, основная часть которых будет завершена к 2024 году, ведется обновление железнодорожной, портовой и авиационной инфраструктуры.

Министр финансов принял участие в прошедшем в четверг мероприятии, посвященном международному Дню таможенника. Как сообщает экономическое издание BM.GE, заместитель главы Службы доходов Минфина Владимир Хундадзе на встрече привел данные о том, в 2022 году на территорию Грузии въехала 771 тыс. грузовых автомобилей, что превышает показатель 2021 года на 17%.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, - международный транспортный коридор, соединяющий Китай и европейские страны через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию.