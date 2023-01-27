Члены Общественного совета посетили Бакинский Дом МСБ

Члены Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), объединяющего в своих рядах 15 институтов гражданского общества и бизнес-ассоциацию, ознакомились с деятельностью Бакинского Дома МСБ.

Как сообщает агентство в пятницу Day.Az, в ходе ознакомления с деятельностью Дома МСБ члены совета были проинформированы о том, что предпринимателям оказываются более 250 услуг со стороны около 50 государственных и частных учреждений. Помимо предоставления предпринимателям услуг "G2B" и "B2B", в доме МСБ функционирует Центр развития стартапов, медиацентр и учебные комнаты. Объединение услуг, предоставляемых предпринимателям государственными учреждениями и частными компаниями в единое пространство, позволит сэкономить время и затраты субъектов бизнеса.

Руководители бизнес-ассоциаций, представленных в Общественном совете при МСБ, отметили, что члены ассоциации будут проинформированы о Бакинском Доме МСБ и будут активно пользоваться услугами Дома.