Южный газовый коридор оправдал свое стратегическое значение, азербайджанский газ был доставлен в Европу.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Румынии Вирджил Даниел-Попеску.

Он отметил, что Азербайджан доказал, что является надежным партнером, и поэтому Румыния тесно сотрудничает с нашей страной для обеспечения энергетической безопасности. Румыния намерена наращивать отношения стратегического партнерства с Азербайджаном.

"В июне прошлого года между Европейским Союзом и Азербайджаном был подписан меморандум, имеющий стратегический характер в обеспечении энергетической безопасности Европы. Данный документ предусматривает увеличение объема газа, экспортируемого из Азербайджана.

Исходя из этого, Румыния заинтересована в закупке газа, экспортируемого из Азербайджана, учитывая растущий спрос на природный газ. Румыния будет поставлять газ из Азербайджана в еще две европейские страны, имеет для этого инфраструктуру, а также сыграла большую роль в строительстве Трансбалканского трубопровода", - сказал Попеску.