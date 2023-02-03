Великобритания рассчитывает на дальнейшее расширение энергосвязей с Азербайджаном

Планы, представленные в Консультативном совете Южного газового коридора, возлагают надежды на обеспечение энергетической безопасности.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на своей странице в Twitter.

"Планы, озвученные в Консультативном совете по Южному газовому коридору, возлагают большие надежды на обеспечение энергетической безопасности. Мы надеемся на дальнейшее расширение наших связей с Азербайджаном в энергетической сфере", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходят 9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-ое министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.