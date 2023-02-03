Нет препятствий для транспортировки азербайджанского газа в балканские страны

Нет необходимости в новых соглашениях для транспортировки азербайджанского газа в балканские страны.

Об этом сказал в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции, посвященной итогам 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, передает Day.Az.

По его словам, вопросы, связанные с транзитом, решены и ведется подготовка к транспортировке азербайджанского газа из Турции в балканские страны.

"Мы не видим необходимости заключать дополнительные или новые контракты. Наши контракты на поставку газа были заключены ранее. Однако, в период энергетического кризиса в Европе мы увидели, что сегодня есть спрос на дополнительный азербайджанский газ и по этому поводу к нам поступали обращения. Сегодня, как вы знаете, решены вопросы о продаже азербайджанского природного газа в ЕС", - добавил Шахбазов.