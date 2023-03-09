В Азербайджане устанавливается новый порядок продажи объекта строительства

В Азербайджане устанавливаются новые правила продажи объектов строительства.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам были обсуждены изменения в закон "Об управлении муниципальными землями" и Положение "О правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель".

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