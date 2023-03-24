TAP - стратегически важный проект для Европы

Источник: Агентство международной информации Trend

Трансадриатический трубопровод (TAP) является стратегически и экономически важным проектом для Европы, который создает баланс в поставках газа для европейских стран, смещая центр с севера на юг.

Об этом Trend сказал Джанмарко Донолато, глава отдела энергетики и окружающей среды итальянского исследовательского центра Геополитика, передает Day.Az.

По словам эксперта, TAP, как и Трансанатолийский трубопровод (TANAP), были запущены задолго до начала войны в Украине, которая привела к энергетическому кризису в регионе, и сейчас они обеспечивают Европе энергетическую безопасность посредством диверсификации.

"Поэтому нынешняя геополитическая ситуация в Восточной Европе может только ускорить процессы, которые уже происходили. Являясь европейским участком Южного газового коридора (ЮГК), TAP способен транспортировать примерно 10 миллиардов кубометров газа в год, но потенциально может быть расширен до 20 миллиардов кубометров", - сказал он.

Потенциал расширения ЮГК велик, и, в то же время, в этой инициативе участвует много партнеров, сказал эксперт, добавив, что это будет выгодно, а также сложно, поскольку необходимо будет учитывать больше интересов.

"В этом отношении Италия, Греция и Турция окажутся в центре энергетического рынка, что потребует их активного участия в более широких политических процессах", - добавил Донолато.

Эксперт также отметил, что Азербайджану будет выгодно присоединиться к такой европейской инициативе, как Глобальные ворота ЕС. Он поясняет, что это может быть способом в лучшем случае использовать новые тенденции и адаптировать ресурсы Азербайджана к основным европейским рынкам.

"Европа не перестанет быть таким важным потребителем, и ее рынок не исчезнет в одночасье. Сопровождать переход и быть его частью будет непросто, но будет полезным в долгосрочной перспективе", - заключил он.

Экспорт азербайджанского газа в Европу начался 31 декабря 2020 года с ввода в эксплуатацию ЮГК, включающего, помимо TAP, расширение Южно-Кавказского трубопровода и TANAP.

Экспорт азербайджанского газа в Европу в январе-декабре 2022 года составил 11,4 миллиарда кубометров. В общей сложности в 2022 году из Азербайджана было экспортировано 22,3 миллиарда кубометров голубого топлива.