Официальный курс маната к мировым валютам на 27 марта
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 марта 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8304 маната соответственно, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8304

1 австралийский доллар

AUD

1,1302

1 аргентинский песо

ARS

0,0083

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,324

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0935

100 южнокорейских вон

KRW

0,1308

1 чешская крона

CZK

0,0773

100 чилийских песо

CLP

0,2098

1 китайский юань

CNY

0,2471

1 датская крона

DKK

0,2456

1 грузинский лари

GEL

0,6602

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0207

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0804

100 индонезийских рупий

IDR

0,0112

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1631

1 швейцарский франк

CHF

1,8508

1 израильский шекель

ILS

0,4659

1 канадский доллар

CAD

1,238

1 кувейтский динар

KWD

5,5357

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3839

1 мексиканский песо

MXN

0,0922

1 молдавский лей

MDL

0,0918

1 египетский фунт

EGP

0,0551

1 норвежская крона

NOK

0,1623

100 узбекских сомов

UZS

0,0149

1 польский злотый

PLN

0,3903

1 российский рубль

RUB

0,022

1 сингапурский доллар

SGD

1,2746

1 саудовский риал

SAR

0,4525

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2807

1 турецкая лира

TRY

0,0891

1 тайваньский доллар

TWD

0,056

1 таджикский сомони

TJS

0,1561

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,3003

1 новозеландский доллар

NZD

1,0542