Казахстан будет сотрудничать с Азербайджаном в диверсификации экспортных направлений

Казахстан, как и любая страна, заинтересован в диверсификации экспортных направлений. В нашей конкретной ситуации, когда Российская Федерация находится под западными санкциями в связи с войной в Украине и может использовать нефтяную трубу Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) как фактор давления на Казахстан, это особенно актуально. Потому, конечно, Астана будет сотрудничать с Баку в этом направлении.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный политолог из Казахстана Газиз Абишев, комментируя начало транзита казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

По словам нашего собеседника, вопрос заключается в том, до каких объемов можно нарастить перевалку казахстанской нефти через Азербайджан.

"Ведь тут надо углублять дно в каспийских портах, подгонять к ним нефть, наращивать танкерный флот, плюс какова мощность трубы со стороны Азербайджана. Все это большие инвестиции на долгий срок. Мощности будут сдерживать рост поставок. Между тем, КТК - отлаженный механизм, и непонятно, в каком положении он будет, когда инвестпрограмма Актау-Баку будет реализована, если будет", - подытожил Газиз Абишев.

Ранее Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) объявила о начале транзита казахстанской нефти по БТД.

"Первая партия казахстанской нефти с месторождения Тенгиз поставлена на Сангачальский терминал в Азербайджане из порта Актау на танкере "Президент Гейдар Алиев" 23 марта. Транспортировка казахстанской нефти по БТД осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и КазМунайГаз, предусматривающего транзит 1,5 млн тонн нефти в год.

Планируется осуществлять 12-14 танкерных рейсов в месяц через Каспий до конца 2023 года. Вторая отгрузка казахстанской нефти из порта Актау будет осуществлена на танкере "Шуша" 27 марта", - сказали в SOCAR.

Как отмечается, в 2022 году SOCAR реализовала проекты по модернизации сети трубопроводов на Сангачальском терминале для транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу БТД.

20 марта Казахстан осуществил первую, тестовую отправку своей нефти через Каспийское море в Азербайджан, сообщалось на сайте ЗАО" Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

В общей сложности первой партией было загружено 6 900 тонн сырой нефти.

Также напомним, что компания "Казтрансойл" отправила 9,9 тыс. тонн нефти с месторождения Тенгиз по направлению Баку-Тбилиси-Джейхан.

До конца марта планируется отгрузить еще около 10 тыс. тонн нефти с данного месторождения.

В апреле по этому направлению ожидаемая масса отгрузки составит 125 тыс. тонн.

Абдул Керимханов