У Азербайджана есть все возможности превратиться в поставщика ископаемого топлива и "зеленой энергии"

У Азербайджана огромный энергетический потенциал, и у страны есть все возможности превратиться из поставщика ископаемого топлива в поставщика "зеленой энергии".

Как сообщает Day.Az в четверг, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии, посвященном Дню Европы.

"Мы уже сделали первый шаг в этом направлении, подписав соглашение о прокладке подводного кабеля через Черное море", - сказал он.

Одним из ключевых шагов, предпринятых Азербайджаном для реализации начала экспорта альтернативной электроэнергии в Европу, стало подписание "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии" с участием также Грузии.

В рамках этого проекта планируется проложить по дну Черного моря 1 195-километровую линию электропередачи мощностью 1 000 МВт между Грузией и Румынией и установить цифровой соединительный кабель. С этой целью при поддержке Всемирного банка планируется подготовить технико-экономическое обоснование проекта к концу 2023 года.