Азербайджан поставил цель стать страной "зеленой" энергии

Министр экономики Микаил Джаббаров провел ряд встреч в ОАЭ. На встречах, в которых также принял участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, состоялся обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщает Day.Az, в ходе встречи с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, генеральным директором национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и председателем компании "Masdar" Султаном Ахмедом Аль Джабером министр экономики подчеркнул, что целью является превращение нашей страны в страну с чистой окружающей средой и "зеленой" энергии, проинформировал о реализуемых проектах эффективного использования энергии и создания новых устойчивых источников энергии.

Был отмечен большой потенциал нашей страны в области создания альтернативных источников энергии, и то, что Азербайджан успешно сотрудничает в этой сфере с компанией "Masdar". Было подчеркнуто, что диверсификация производства энергии за счет возобновляемых источников является одной из основных целей, и сотрудничество с компанией будет способствовать реализации наших приоритетов в области устойчивой и чистой энергии.

Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, генеральный исполнительный директор группы компаний ADNOC, председатель компании "Masdar" Султан Аль Джабер рассказал о деятельности возглавляемой им компании, об опыте работы компании в различных странах и выразил удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном. Он также подчеркнул, что благоприятное географическое положение, потенциал и развитая инфраструктура нашей страны создают условия для расширения сотрудничества.

На встрече обсуждались вопросы успешных экономических связей между нашими странами, проекты по нефтегазодобыче (upstream) и нефтехимии (downstream), а также расширение сотрудничества по транспортировке углеводородных ресурсов (midstream) и производству "зеленой" энергии.

В рамках визита состоялась встреча с председателем холдинга "Sustainable Water Solutions" Ахмедом аль Шамси, в ходе которой прошел обмен мнениями о важности эффективного использования ресурсов в условиях новых экономических вызовов, благоприятном инвестиционном климате, созданном в Азербайджане, и возможностях сотрудничества с нашей страной в применении инновационных механизмов для устойчивого развития.