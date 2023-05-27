В Азербайджане обеспечат быстрый фибер-оптический интернет миллиону домохозяйств

До конца 2024 года в Азербайджане будет построена широкополосная сеть с минимальной скоростью передачи данных в 25 Мбит/с.

Как сообщили Day.Az в субботу в ООО "Aztelekom", в стране свыше одного миллиона домохозяйств обеспечены быстрым и бесперебойным фибер-оптическим интернетом на основе технологии GPON.

ООО "Aztelekom" является основным оператором проекта "Онлайн Азербайджан", реализуемого совместно с несколькими операторами связи на основе государственно-частного партнерства. В рамках проекта осуществляется строительство быстрой и бесперебойной фибер-оптической сети на основе технологии GPON.

Отметим, что до принятия программы "Онлайн Азербайджан" показатель охвата широкополосным интернетом по всей стране составлял менее 10 процентов, а средняя скорость была неудовлетворительной. На сегодня широкополосным интернетом охвачены свыше 39% домохозяйств.