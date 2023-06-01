https://news.day.az/economy/1569508.html Азербайджан подпишет соглашение, которое увеличит производство возобновляемой энергии
Азербайджан подпишет соглашение, которое увеличит производство возобновляемой энергии
В рамках Бакинской энергетической недели министерство энергетики Азербайджана подпишет меморандум в области возобновляемой энергии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках этого соглашения в Азербайджане будет налажено производство дополнительных 3 мВт возобновляемой электроэнергии.
Напомним, что сегодня производственные мощности Азербайджана в области зеленой энергии составляют 135 гВт га суше и 157 гВт в море.
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