Азербайджан подпишет соглашение, которое увеличит производство возобновляемой энергии

В рамках Бакинской энергетической недели министерство энергетики Азербайджана подпишет меморандум в области возобновляемой энергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках этого соглашения в Азербайджане будет налажено производство дополнительных 3 мВт возобновляемой электроэнергии.

Напомним, что сегодня производственные мощности Азербайджана в области зеленой энергии составляют 135 гВт га суше и 157 гВт в море.