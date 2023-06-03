Ряд азербайджанских стартапов вышел на рынок Польши

Источник: Агентство международной информации Trend

Польша становится привлекательным местом для инновационных азербайджанских стартапов, которые успешно выходят на этот рынок, особенно в сфере информационных технологий.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

"Расширение сотрудничества между Азербайджаном и странами Вышеградской группы, в частности благодаря проекту V4-Azerbaijan Tech Bridge, способствует укреплению связей и созданию новых возможностей для азербайджанских стартапов. V4-Azerbaijan Tech Bridge, запущенный с целью укрепления сотрудничества в сфере инноваций, стал мощным катализатором для азербайджанских стартапов, стремящихся выйти на рынки Вышеградской группы. Польша, являющаяся одной из самых динамично развивающихся стран этого союза, стала первым пунктом назначения для азербайджанских компаний", - сказал он.

По его словам, многообещающие азербайджанские стартапы в сфере информационных технологий уже успешно осваивают польский рынок.

"Их инновационные решения и продукты, отличающиеся высоким качеством и конкурентоспособностью, быстро завоевывают доверие польских потребителей и предпринимателей. Это открывает новые перспективы для развития азербайджанских компаний на европейском рынке. Но V4-Azerbaijan Tech Bridge не ограничивается только Польшей. Этот проект стремится помочь азербайджанским стартапам расширить свою деятельность и на другие рынки Вышеградской группы (Венгрия, Чехия и Словакия). Создание мостов для технологического сотрудничества между этими странами позволит азербайджанским стартапам получить доступ к новым возможностям, инвестициям и партнерству", - добавил он.

Посол отметил, что азербайджанские стартапы продолжают демонстрировать высокий потенциал, привлекая внимание международного сообщества.

"Благодаря V4-Azerbaijan Tech Bridge они получают возможность преодолеть границы и успешно войти на новые рынки, способствуя развитию инновационной экосистемы Азербайджана и укреплению международного сотрудничества в области информационных технологий", - заключил он.

Отметим, что проект V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB) был инициирован посольством Республики Польша в Баку и получил финансирование от Международного Вышеградского (V4) фонда.

Инициатива реализуется с февраля 2022 года консорциумом в составе Startup Hub Poland Foundation (Польша, лидер проекта), AI Startup Incubator (Чехия), StartITup Győr (Венгрия), CIVITTA (Словакия) и IdealHub Innovation and Technology Center (Азербайджан), с рядом поддерживающих азербайджанских партнеров, включая Агентство инноваций и цифрового развития (IDDA) и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.