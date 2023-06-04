Азербайджан скорректирует добычу нефти

Ожидается, что в течение 2024 года Азербайджан скорректирует добычу сырой нефти до 551 тысячи баррелей в сутки, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на заявление ОПЕК+ по итогам 35-й министерской встречи.

Общий уровень добычи сырой нефти как для стран-участниц ОПЕК, так и для стран, не входящих в ОПЕК, будет установлен на уровне 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. Отмечается, что новое решение было принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти и создания долгосрочной предсказуемости.

Как говорится в заявлении, к концу июня 2024 года будет проведена оценка всех стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в Декларации о сотрудничестве.

Эта оценка будет проведена тремя независимыми источниками, а именно IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy, которые специализируются на источниках добычи нефти. Целью этой оценки является определение производственных мощностей каждой страны, которые послужат основой для установления контрольных уровней производства на 2025 год.

Следующая министерская встреча ОПЕК+ пройдет 26 ноября в Вене.

Ранее ОПЕК прогнозировала, что поставки жидких углеводородов Азербайджана в 2023 году увеличатся на 37 000 баррелей в сутки до среднего уровня 0,7 миллиона баррелей в сутки.

Между тем суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в апреле 2023 года составила 512 тысяч баррелей в сутки. Суточная добыча нефти в стране, включая конденсат, достигла 626 000 баррелей в сутки.