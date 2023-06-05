В Азербайджане определен порядок ликвидации Бюро обязательного страхования

Определяется процедура ликвидации Бюро обязательного страхования Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, Бюро может быть ликвидировано специальным законом. При этом в данном законе должен быть определен порядок управления и использования информационной системы.