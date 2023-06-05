https://news.day.az/economy/1570564.html В Азербайджане определен порядок ликвидации Бюро обязательного страхования
В Азербайджане определен порядок ликвидации Бюро обязательного страхования
Определяется процедура ликвидации Бюро обязательного страхования Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно проекту, Бюро может быть ликвидировано специальным законом. При этом в данном законе должен быть определен порядок управления и использования информационной системы.
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