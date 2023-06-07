Министр экономики Азербайджана назвал данные по производству продукции в регионах страны

В январе-марте 2023 года объем производства продукции по регионам Азербайджана вырос на 13,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В первом квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года общий объем производства продукции по регионам увеличился на 13,1% (в номинальных ценах) и составил 7,5 млрд манатов", - говорится в публикации.

Напомним, что ВВП Азербайджана в январе-марте 2023 года вырос на 0,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 годом - до 30,31 миллиарда манатов.