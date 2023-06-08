Азербайджан готов интенсивнее задействовать свой транспортный потенциал для нужд партнеров по СНГ

Азербайджан, будучи ключевым транспортным узлом в регионе, готов интенсивнее задействовать свой потенциал для обеспечения возрастающих объёмов грузопотоков для нужд своих партнеров по СНГ.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в четверг премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в Сочи (Россия).

Он подчеркнул, что страна постоянно совершенствует свою транспортно-логистическую инфраструктуру.

Как отметил Асадов, в свете нынешних глобальных геополитических вызовов растет актуальность сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. Он также подчеркнул важность разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.

Говоря о торговых отношениях Азербайджана со странами СНГ, премьер-министр отметил положительную динамику.

"По итогам 2022 года общий объем товарооборота Азербайджана со странами-членами СНГ вырос более чем на 28 процентов. Положительная динамика наблюдается и в текущем году, за первые четыре месяца которого нам удалось увеличить взаимную торговлю на 22 процента", - сказал он.