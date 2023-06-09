Какие сферы представляют особый интерес для итальянских компаний в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

Итальянское торговое агентство (ИТА) в Баку планирует организовать бизнес-миссию из Италии в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend директор ИТА Андреа Макканико.

По его словам, с помощью данной миссии агентство стремится привлечь представителей итальянских регионов в Азербайджан. В состав миссии войдут представители итальянского туристического и сельскохозяйственного секторов.

Как отметил Макканико, агентство часто организует миссии из Италии в Азербайджан и из Азербайджана в Италию.

"Два месяца назад мы организовали визит азербайджанской делегации в итальянский регион Пьемонт. Там были журналисты, импортеры, блогеры и так далее. Идея состояла в том, чтобы сделать итальянские регионы более известными для азербайджанских бизнесменов. Так, жители региона были рады возможности пообщаться с азербайджанской делегацией и теперь желают приехать в Азербайджан", - сказал он.

Макканико добавил, что запланированные сроки проведения миссии - сентябрь или октябрь 2023 года.

"Главная цель миссии - наладить связь и коммуникацию. Таким образом, в этом году мы в основном стремимся продолжать в том же духе и организовать больше миссий как в Италию, так и из Италии в Азербайджан", - сказал он.

В целом, по словам Макканико, в Азербайджане постоянно проводятся три основных мероприятия: День итальянского дизайна, Неделя итальянской кухни и День Республики.

"Кроме того, я постоянно поддерживаю связь с местными ресторанами, барами и отелями. Если они собираются провести какие-то мероприятия, посвященные Италии, мы готовы поддержать их всеми возможными способами. Новые идеи для мероприятий, как правило, представляются нами [Андреа Макканико и послом Италии в Азербайджане Клаудио Таффури] в штаб-квартиру в Италии. Там принимается решение, какая программа или мероприятие должны быть профинансированы. Просто для того, чтобы вы понимали масштаб проектов, которые мы здесь реализуем - в этом году только на промоушн-мероприятия мы собираемся потратить около 500 000 евро", - сказал он.

Говоря о текущих проектах агентства, директор отметил, что ИТА осуществляет множество проектов по поддержке итальянских компаний, желающих работать в Азербайджане

По словам Макканико, агентство особенно заинтересовано в представлении товаров под маркой "Сделано в Италии", и с этой целью активно подготавливаются и проводятся различные проекты и мероприятия. В этой связи одной из ключевых инициатив агентства является проект, в рамках которого осуществляется поиск импортеров. Данный проект направлен на поддержку итальянских предприятий, заинтересованных в ведении бизнеса в Азербайджане, и предполагает приглашение покупателей, бизнес-представительств, блогеров и импортеров на различные мероприятия, проводимые в Италии.

"В течение всего года мы приглашаем от 30 до 50 человек на выставки, посвященные различным отраслям, начиная от косметики и бьюти-индустрии и заканчивая сельским хозяйством, продуктами питания и винами. Это одна из частей работы, и это очень важно для нас, поскольку помогает нам поддерживать хорошие отношения с импортерами, в то время как мы помогаем им понять, как работает торговля. Это эксклюзивные ярмарки только для профессионалов, где вы можете увидеть состояние отрасли", - сказал он.

Как отметил Макканико, это первый шаг для того, чтобы соединить Азербайджан и Италию с точки зрения бизнеса - найти импортеров. Как только импортеры найдены, ИТА предпринимает следующий важный шаг.

"Вторым шагом является организация дальнейших деловых встреч и рекламных акций (промоушн), чтобы установить контакты между азербайджанскими импортерами и итальянскими производителями", - сказал он.

По словам директора ИТА, в дополнение к усилиям агентства в Италии, оно также сосредоточено на привлечении итальянских производителей непосредственно в Азербайджан. Одним из предстоящих мероприятий в этом направлении является ярмарка, которая запланирована на 27 июня в Баку.

"Например, 27 июня мы проведем ярмарку с участием многочисленных итальянских производителей продукции здесь, в Баку. Они собираются встретиться с импортерами. Это мероприятие не будет открытым для публики; оно предназначено только для профессионалов сферы. Мы ожидаем участия около 100-150 человек", - сказал он.

Андреа Макканико пояснил, что из-за относительно ограниченного числа азербайджанских импортеров продуктов питания и напитков из Италии, особенно среди небольших предприятий, агентство стремится установить контакты с более крупными игроками, и поэтому пригласит их на это мероприятие. Такой подход обеспечивает более широкое распространение и охват итальянской продукции в стране, поскольку крупные игроки также поддерживают связь с малым бизнесом.

"Во время мероприятия состоятся деловые встречи "бизнес для бизнеса". Надеюсь, в ближайшие 6 месяцев итальянские производители получат заказы из Азербайджана, и здесь у нас появятся новые продукты. Идея состоит в том, чтобы увеличить ассортимент продуктов и снизить цены, поскольку импортные продукты питания и напитки всегда дороже местных", - добавил Макканико.

Далее директор ИТА рассказал о сферах, представляющих особый интерес для итальянских компаний в Азербайджане. Он отметил, что агентство проводит множество мероприятий.

"Между двумя странами существует большая политическая дружба. Мы являемся основным клиентом Азербайджана в сфере энергетики. Но точно так же у нас есть много других сфер деятельности между странами. Например, в Азербайджане работает итальянская Ansaldo Energia - она подписала контракт на модернизацию электростанции. Есть также итальянская компания, производящая технику для сельского хозяйства Азербайджана в совместном предприятии с азербайджанским производителем тракторов", - сказал он.

Кроме того, по словам директора ИТА, в Азербайджане также широко представлены итальянские модные бренды. Эта отрасль также представляет интерес для итальянских малых и средних предприятий, и Итальянское торговое агентство всегда готово помочь им выйти на рынок.

"Более того, мы собираемся принять участие в Международной аэрокосмической конференции, которая состоится в Баку в октябре. Там мы представим компании из Италии, работающие в космическом секторе. Кроме того, мы собираемся организовать следующую конференцию в Милане в 2024 году. Эта конференция демонстрирует очень хорошие отношения между азербайджанским Azercosmos и Итальянским космическим агентством", - добавил Макканико.

Что касается помощи азербайджанским компаниям, заинтересованным в ведении бизнеса в Италии, директор отметил, что хотя этот вопрос не входит в мандат агентства, ИТА также старается помочь и азербайджанским компаниям.

"Мы подписали Меморандум о взаимопонимании с AZPROMO, но проблема была в том, что мы подписали этот меморандум как раз перед пандемией COVID-19, поэтому все было приостановлено. Но, кроме этого, я постоянно держу связь с министерствами, ведомствами, Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, так как диалог с партнерами очень важен, и нам нужно понять, куда хочет двигаться Азербайджан и чем Италия может помочь", - сказал он.

Как известно, Италия является главным партнером Азербайджана по экспорту. В этой связи Макканико подчеркнул, что хотя торговые отношения между странами основаны на экспорте азербайджанской нефти, Италия так же экспортирует товары в Азербайджан.

"Самый большой объем импорта Азербайджана из Италии приходится на машиностроение. Машиностроение - довольно крупный сектор, и это то, в чем Италия сильна. Например, в сельскохозяйственном секторе есть множество итальянских компаний, которые поставляют Азербайджану передовую технику, чтобы помочь стране в выращивании растений и получении конечного продукта с большей добавленной стоимостью", - сказал он.

Итальянское торговое агентство является государственным учреждением. Агентство работает через всемирную сеть из 79 офисов в 65 странах. Одной из таких стран является Азербайджан. Офисы ИТА служат идеальной отправной точкой для компаний, стремящихся установить деловые отношения с итальянскими партнерами, включая такие виды деятельности, как закупка итальянской продукции и изучение инвестиционных возможностей в Италии.