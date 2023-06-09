Инновационный путь Азербайджана к зеленому росту обсуждается в Женеве

В Женеве состоялся круглый стол на тему "Инновации Азербайджана, на пути к более зеленой модели роста".

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в пятницу Day.Az.

"Был рад выступить с приветственным словом на круглом столе на тему "Инновации Азербайджана, на пути к более зеленой модели роста", организованном Объединенной торговой палатой Швейцарии в Женеве. Совместные проекты в этой области, реализуемые как в Европе, так и в Азербайджане, являются приоритетными в повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией",- написал он.