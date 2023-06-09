https://news.day.az/economy/1571803.html Инновационный путь Азербайджана к зеленому росту обсуждается в Женеве - ФОТО
Инновационный путь Азербайджана к зеленому росту обсуждается в Женеве - ФОТО
В Женеве состоялся круглый стол на тему "Инновации Азербайджана, на пути к более зеленой модели роста".
Об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в пятницу Day.Az.
"Был рад выступить с приветственным словом на круглом столе на тему "Инновации Азербайджана, на пути к более зеленой модели роста", организованном Объединенной торговой палатой Швейцарии в Женеве. Совместные проекты в этой области, реализуемые как в Европе, так и в Азербайджане, являются приоритетными в повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией",- написал он.
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