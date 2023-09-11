Россия намерена наладить поставки электроэнергии через Азербайджан в Армению

Россия хочет поставлять электроэнергию через Азербайджан в Армению.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Сейчас мы рассматриваем просто возможность поставки электроэнергии через территорию Азербайджана в Армению, из неё - в Иран и, возможно, далее в другие страны", - сказал он, добавив, что речь идёт об энергопоставках в объёме 300 МВт.

По его словам, на первом этапе с Тегераном и Баку Москва договаривается использовать существующую инфраструктуру.

Ранее министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан также заявил, что в ближайшее время Иран начнет обмен электроэнергией с Россией через территорию Азербайджана. Он добавил, что электросети были синхронизированы на одном этапе. Но релейные защиты необходимо регулировать друг с другом.

Отметим, что ведется работа над проектом создания энергетического коридора Север-Юг между Ираном, Азербайджаном и Россией. Цель состоит в том, чтобы синхронизировать электрические сети трех стран. Необходимые проектные работы были выполнены компанией "Monenko" из Ирана.