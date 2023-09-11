В Азербайджане ужесточаются требования в вопросе уплаты штрафов

В случае наложения финансовых санкций сумма, указанная субъектом рынка в уведомлении, будет выплачена в государственный бюджет в течение 30 дней.

Как передает Day.Az, это отражено в Кодексе о конкуренции, который был представлен сегодня в Милли Меджлис Азербайджана.

Согласно проекту, если иное не предусмотрено распоряжением органа по конкуренции в уведомлении касательно уплаты финансовой санкции в государственный бюджет, в течение 30 дней, следующих за представлением уведомления, субъект рынка выплачивает в государственный бюджет сумму, указанную в уведомлении.

В случае неуплаты субъектом рынка суммы, указанной в уведомлении органа конкуренции касательно уплаты финансовой санкции в государственный бюджет в сроки, установленные настоящим Кодексом, орган по конкуренции направит уведомление о принудительном исполнении в целях обеспечения выплаты. Если какой-либо член объединения хозяйствующих субъектов докажет, что не участвовал в правонарушении, повлекшем за собой применение финансовых санкций, финансовые санкции к данному хозяйствующему субъекту применены не будут.