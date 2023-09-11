В Азербайджане запрещается имитация предпринимательской деятельности конкурента

В соответствии с проектом Кодекса о конкуренции запрещается имитация предпринимательской деятельности конкурента.

Как сообщает в понедельник Day.Az, сегодня в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил проект Кодекса о конкуренции.

Согласно проекту, следующие действия считаются действиями, имитирующими предпринимательскую деятельность конкурента: имитация товара конкурента и его формы, включая внешнее оформление или упаковку товара, без согласования с ним, за исключением внешнего вида, вытекающего из технических свойств товара; прямое воспроизведение продукта конкурента путем нарушения прав его интеллектуальной собственности; незаконное использование имени или фирменного наименования конкурента (за исключением случаев, когда одноименное хозяйствующее лицо использует в качестве фирменного наименования собственное наименование с каким-либо отличительным знаком), а также его товарного знака; использование без согласования с конкурентом имени его интернет-домена, а также дизайна его интернет-страницы, которая имеет сходство, вводящее в заблуждение пользователей; незаконное использование географического указателя, используемого конкурентом в соответствии с законом.

Отметим, что по законодательной инициативе Президента Азербайджана в Милли Меджлис поступил проект Кодекса о конкуренции. Проект Кодекса состоит из 12 глав и 84 статей.