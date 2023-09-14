Таджикистан заинтересован в реализации совместных энергетических проектов с Азербайджаном

Таджикистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном по энергетическим проектам.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Азербайджане Илхом Абдурахмон.

"Таджикистан заинтересован в инвестициях Азербайджана и совместной реализации различных экономических проектов в гидроэнергетической области, в строительстве малых и больших гидроэлектростанций на взаимовыгодных условиях", - сказал посол.

Он подчеркнул значимость водно-энергетических программ Таджикистана для целей развития всего региона Центральной Азии

"Таджикистан богат водно-энергетическими ресурсами, из которых в настоящее время используется лишь незначительная доля. Между тем, потребности в электроэнергии региона и близлежащих стран растут год от года", - добавил он.

"Нельзя отрицать, что наши гидроэнергетические проекты имеют региональное значение, а их реализация будет служить интересам всех стран Центральной Азии. Это не только позволяет получать выгоду от экономически эффективного производства и транзита электроэнергии, но и также обеспечивает стабильность водоснабжения", - сказал посол.

Он отметил, что в настоящее время Таджикистан и Азербайджан работают над многими проектами экономического характера, охватывающими энергетический сектор, нефтяную промышленность и алюминиевую отрасль.

Посол пригласил азербайджанские компании и потенциальных инвесторов активно участвовать в реализации водно-энергетических проектов и проектов, связанных с альтернативными источниками энергии в Таджикистане.