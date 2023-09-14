Нефть дорожает благодаря опасениям трейдеров

Мировые цены на нефть в четверг утром растут после прогнозов дефицита сырья на рынке от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,47% - до 92,31 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,49%, до 88,95 доллара.

Ранее на неделе ОПЕК и МЭА опубликовали ежемесячные доклады по рынку нефти, где указали в своих прогнозах на отставание предложения от спроса. Как следует из документа ОПЕК, при сохранении добычи на уровне третьего квартала, в четвертом квартале разрыв между спросом и предложением составит в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки. А по оценке МЭА, мировой спрос на нефть во втором полугодии текущего года превысит предложение на 1,24 миллиона баррелей в сутки.

"Может потребоваться не один фактор, чтобы перевернуть представление об ограниченном предложении. На данный момент технические условия переходят в краткосрочную перекупленность, что может вызвать возможный откат цен", - считает рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong), которого цитирует агентство Блумберг.

Вместе с тем инвесторы обратили внимание на статистику минэнерго США по динамике коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 8 сентября. Данные вышли в среду. Запасы неожиданно выросли на 4 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось сокращение на 1,9 миллиона баррелей.

Добыча в стране также выросла - на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,9 миллиона баррелей в день. Запасы бензина и дистиллятов увеличились сильнее ожиданий.