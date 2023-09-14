Узбекистан пригласил Азербайджан участвовать в запуске интегрированной платформы международных перевозок.

Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева было озвучено в рамках 5-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии с участием почётного гостя в лице Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

"В целях повышения транспортного потенциала наших стран предлагаю в рамках встреч отраслевых министров разработать соглашение о транспорте и транзите в Центральной Азии, сформировать конкретные механизмы продвижения эффективных транспортных коридоров для выхода на рынки Китая, стран Южной Азии и Ближнего Востока, Евросоюза с применением сквозных тарифов, выгодных для бизнеса, а также подготовить программу мер по либерализации транспортных услуг, оптимизации разрешительных процедур и рассмотреть вопросы создания интегрированной платформы международных перевозок. Предлагаю к нашей совместной работе активно подключить наших азербайджанских партнеров", - сказал он.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за первые шесть месяцев 2023 года достиг 188 миллионов долларов, что на 63 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Страны также планируют создать совместный инвестиционный фонд и увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов в течение ближайших нескольких лет.

Кроме того, это будет способствовать укреплению связей между Узбекистаном и Азербайджаном и диверсификации экономической интеграции. На сегодняшний день между странами также прорабатываются пять проектов на общую сумму 700 миллионов долларов, одним из которых является развитие логистической и транспортной инфраструктуры.