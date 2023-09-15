Азербайджан увеличил импорт мяса

За январь-август текущего года Азербайджан импортировал 26 723,15 тонны мяса на сумму 52 777,79 тысячи долларов, сообщает в пятницу Day.Az.

По данным Государственного таможенного комитета, это на 573,2 тонны, или на 2,2% больше, чем за 8 месяцев 2022 года.

В стоимостном выражении это на 7 281,94 тысячи долларов, или на 16% больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что в январе-августе текущего года импорт мяса составил 0,47% от общего импорта Азербайджана.