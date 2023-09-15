https://news.day.az/economy/1598294.html Азербайджан увеличил импорт мяса
Азербайджан увеличил импорт мяса
За январь-август текущего года Азербайджан импортировал 26 723,15 тонны мяса на сумму 52 777,79 тысячи долларов, сообщает в пятницу Day.Az.
По данным Государственного таможенного комитета, это на 573,2 тонны, или на 2,2% больше, чем за 8 месяцев 2022 года.
В стоимостном выражении это на 7 281,94 тысячи долларов, или на 16% больше аналогичного периода прошлого года.
Отметим, что в январе-августе текущего года импорт мяса составил 0,47% от общего импорта Азербайджана.
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