https://news.day.az/economy/1598313.html В Азербайджане вносятся изменения в закон о лицензиях
В Азербайджане вносятся изменения в закон о лицензиях
В случае отсутствия доказательств оплаты государственной пошлины лицензия будет аннулирована.
Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос отражен в предлагаемом изменении в закон "О лицензиях и разрешениях", которое обсуждалось сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Согласно изменению в закон, лицензия и разрешение подлежат аннулированию, если документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины за выдачу лицензии и разрешения, не был представлен в лицензирующий орган в сроки, предусмотренные статьей 18.5 настоящего закона.
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