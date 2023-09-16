Искусственный интеллект в углеводородном секторе

Использование искусственного интеллекта может увеличить скорость и значительно снизить затраты на исследование углеводородных ресурсов в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом заявил в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG) в Баку Антон Аристов.

"Это похоже на переход от черно-белых фильмов к цифровому кино", - сказал он, обсуждая потенциал применения новых больших языковых моделей в традиционных процессах исследования.

"BCG работает в сфере искусственного интеллекта уже довольно давно. Например, пять лет назад мы впервые внедрили систему прогнозирования технического обслуживания на основе искусственного интеллекта на морской платформы в Каспийском море у одного из наших клиентов. Тогда эта система уже давала чрезвычайно плодотворные результаты: она предотвращала ежегодные потери производства примерно на 1-2 процента, что эквивалентно десяткам миллионов долларов США", - отметил он.

Другой пример из проекта на Ближнем Востоке, который он упомянул, связан с моделью классификации местности. Эта модель существенно сократила время подготовки к наземной сейсморазведке (в 200 раз). Для лучшего понимания ситуации, представьте, что на территории площадью 10 000 квадратных километров эта технология может заменить 10 месяцев работы на 2 дня.

Аристов подчеркнул, что использование искусственного интеллекта для ускорения процесса сбора и анализа данных с целью обнаружения новых месторождений нефти и газа может стимулировать новые открытия.

"Для этого ключевую роль играет привлечение талантов. Учитывая, что искусственный интеллект находится в центре внимания, он может привлечь лучших специалистов с рынка, включая даже студентов университетов. Студенты, как правило, впечатляют решениями на основе искусственного интеллекта для нефтегазовой отрасли на хакатонах, несмотря на их ограниченный опыт работы в этой области", - сказал Аристов.

По его словам, с этой точки зрения, у Азербайджана есть отличные возможности стать первопроходцем в применении быстроразвивающейся технологии искусственного интеллекта в регионах.

"У нас есть выдающиеся отраслевые эксперты, значительные ресурсы и интересные задачи, а также молодое поколение, заинтересованное в работе в нефтегазовой отрасли", - добавил он.

Пол Генберг, партнер BCGX, выразил мнение, что "искусственный интеллект станет действительно мощным инструментом для автоматизации рутинных задач и ускорения процессов. Важно то, что людям больше не придется тратить время на выполнение этих задач. Вместо этого они смогут уделить больше времени на решение более сложных и интеллектуально насыщенных вопросов.

Генберг подчеркнул, что искусственный интеллект может быть применен в нефтегазовой отрасли, особенно геологами. Он считает, что с помощью искусственного интеллекта и улучшенного обмена данными можно сделать процесс поиска нефти более эффективным, что, в свою очередь, может привести к расширению геологоразведочных работ.

Пол Генберг ранее занимал должность генерального директора в STUDIO.X, подразделении компании Shell, где акцент делался на инновационных подходах для улучшения рабочих процессов. Он отметил, что STUDIO.X, созданная в сотрудничестве с BCG, позволила Shell получить доступ к экспертным знаниям, которых у них, возможно, не было внутри компании. Генберг подчеркнул, что экосистема решений для разведки углеводородов состоит из трех ключевых компонентов:

1. Инновационная платформа краудсорсинга в области искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML), которая позволяет специалистам по обработке данных со всего мира работать над самыми сложными исследовательскими задачами.

2. Глобальный центр, который соединяет ученых-геологов с гибкими проектами по запросу, также предоставляя геологам из разных уголков мира (включая Азербайджан) возможность работать над различными задачами.

3. Стартап-инкубатор, ориентированный на энергетический переход.

"Все это изменяет обычный режим работы, позволяя привлекать лучших специалистов со всего мира для работы над проектом на неполный рабочий день. В общей сложности в эту экосистему вовлечено до 20 тысяч человек по всему миру", - сказал Генберг.

Он добавил, что это не произошло мгновенно. С момента появления идеи до запуска в партнерстве с BCG прошло около полутора лет. А с момента запуска уже прошло примерно 3 года, и за это время экосистема значительно выросла, став мировым сообществом инноваторов в нефтегазовой отрасли. Идея доказала свою коммерческую успешность, и принесла значительный положительный возврат инвестиций.

Леонид Жуков, директор BCG Global AI Institute, упомянул о положительном влиянии искусственного интеллекта в целом и о Chat GPT в частности. Он сказал, что благодаря искусственному интеллекту произойдут существенные изменения.

"Важно быть готовыми к этим изменениям и принимать их, так как сопротивление им не имеет смысла. Несмотря на то, что это может показаться устрашающим, лучший подход - изучить искусственный интеллект, принять его и понять, как им пользоваться, потому что в будущем он будет безусловно очень полезен", - добавил он.

Он также отметил, что искусственный интеллект, такой как Chat GPT, открывает двери для людей, не имеющих технического образования. Ранее взаимодействие с компьютерами и программирование требовали хорошего образования в области информатики. Однако с появлением таких инструментов, как Chat GPT, стало возможным использовать человеческий язык для взаимодействия с компьютерами. Для управления компьютером уже не обязательно быть программистом, и это открывает множество возможностей для людей без технического образования.

По его словам, хотя, возможно, преждевременно прогнозировать полную трансформацию какой-либо профессии, уже можно наблюдать, как инженеры получают значительную выгоду от использования искусственного интеллекта для автоматизации рутинных задач, таких как классификация изображений.

Кроме того, они используют возможности искусственного интеллекта по прогнозированию, основанные на закономерностях, таких как интерпретация вибрационных сигналов во вращающемся оборудовании. Инженеры также получают ценную информацию из междисциплинарных данных. Более того, искусственный интеллект играет важную роль в разработке и оптимизации дизайна, примером чего является его применение при создании запасных частей.

"Для полного использования этих преимуществ важно разобраться в концепции искусственного интеллекта и GenAI, что позволит профессионалам эффективно решать соответствующие задачи, используя обучающие наборы данных и эффективные подсказки. Создание собственных инструментов на основе искусственного интеллекта в настоящее время требует знания языка программирования Python, который быстро становится ключевым навыком, преподаваемым в университетах", - сказал Жуков.

В завершении он отметил, что хотя полное воздействие искусственного интеллекта на различные профессии еще предстоит полностью раскрыть, уже видны заметные преимущества в инженерных областях. Искусственный интеллект позволяет профессионалам оптимизировать процессы, расширять возможности прогнозирования и внедрять инновационные решения.