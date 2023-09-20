Британская инфляция замедлила рост темпов

По данным Бюро статистики Великобритании, в августе 2022 года годовая инфляция в стране замедлилась до 6,7% с 6,8% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали ее ускорение до 7%. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на данные Бюро национальной статистики страны Office for National Statistics (ONS).

Отмечается, что месячный рост цен составил 0,3% по сравнению с прогнозируемыми 0,7%. Наибольшее влияние на снижение годовой динамики оказали продовольственные товары: рост их цен замедлился до 13,6%.

По данным индекса CPIH, учитывающего расходы на жилье, инфляция составила 6,3% в годовом выражении после 6,4% в июле. Ядро инфляции без учета неустойчивых компонентов также замедлилось - до 6,2% по сравнению с 6,9%.

Эксперты, опрошенные порталом DailyFX, связывают замедление темпов роста цен с повышением базовой прошлогодней оценки. В ближайшие месяцы они ожидают дальнейшего снижения инфляции, но регулятор сохраняет жесткую денежную политику. Данные по Великобритании стали неожиданностью для большинства аналитиков.

В июле Британии предрекли тяжелую зиму на фоне инфляции и роста тарифов на отопление.