Азербайджан и Узбекистан совместно работают над развитием сельскохозяйственного потенциала

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан и Узбекистан в последние годы, благодаря инициативам президентов двух стран, стремительно развивают сотрудничество в области сельского хозяйства и смежных отраслях.

Об этом в эксклюзивном интервью сказал министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов.

"В прошлом месяце состоялся визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан, в ходе которого была подписана Дорожная карта по углублению всестороннего стратегического партнерства и отмечено начало новой фазы развития в отношениях между двумя странами. Кроме того, между Азербайджаном и Узбекистаном существует протокол, предусматривающий расширение сотрудничества в различных сферах, в том числе и в сельском хозяйстве", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в рамках сотрудничества между обеими странами было определено несколько ключевых направлений, включая агрострахование, обеспечение продовольственной безопасности, реализацию новых инвестиционных проектов и заключение важных торговых соглашений, а также особо отметил, что обе стороны уже имеют опыт и наработки в этих областях и в настоящее время активно работают над реализацией различных проектов.

"Мы активно занимаемся разработкой проекта по выращиванию фундука и планируем внедрить в нашей стране опыт, перенятый у Азербайджана. Недавно наша рабочая группа посетила Азербайджан, где мы выбрали несколько сортов фундука. В настоящее время мы активно занимаемся отбором саженцев, чтобы впервые начать выращивание азербайджанских сортов фундука на наших землях и создать интенсивные фундуковые сады", - отметил Воитов.

Он добавил, что Азербайджан и Узбекистан также сотрудничают в других сферах, таких как шелководство и хлопководство, подчеркнув при этом, что в целом работа продвигается очень успешно и находится в активном развитии, что подтверждает высокие темпы сотрудничества.

Отметим, что в конце августа нынешнего года министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов и директор азербайджанской компании Agrarco Джавид Кязимов подписали меморандум о сотрудничестве в области выращивания фундука.